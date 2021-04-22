Hastanenin otoparkının duvarına çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

-Kaza yapan otomobil

-Otomobilin çaptığı duvar

-Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi

-Yaralının kaldırıldığı acil servisin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobil ile hastane otoparkının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki E.S. idaresindeki 55 ADA 964 plakalı otomobil ile hastanenin otoparkının duvarına çarptı. Kazada yaralanan E.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



loading...