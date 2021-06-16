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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

- Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

Vatandaşların kuyruktan çektikleri görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Kamera Aşı Cep Telefonu 


- İstanbul'da vatandaşlar iş çıkışı aşı olmak için hastanelere koştu. Gece boyunca hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı. Gece boyunca hastanelere gelen vatandaşlar, aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aşı olmak için sıra bekleyen randevulu ve randevusuz vatandaşlar, sırası geldikçe içeri alındı. Hastanelerde yaşanan yoğunluk, cep telefonu kameralarına yansıdı (ÖFA
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