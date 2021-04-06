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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

ALAPLI DEVLET HASTANESİNE GETİRİLEN VE KONTROLLER SONRASI HASTANE TUVALETİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İlk Müdahale Polis Hastane Hırsız Polis Ekipleri 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-HASTANE PENÇERE GÖRÜNTÜSÜ
-HASTANE ÇEVRE GÖRÜNTÜSÜ
-OLAY YERİNE BEKCİLER GÜVENLİĞİNİ SAĞLARKEN

( ZONGULDAK )- Hastanenin tuvaletinden kaçmaya çalışan şüpheli cezaevinden önce hastanelik oldu ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. (33) isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi.
Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı. Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.
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