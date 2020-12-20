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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı

Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı

cenaze namazı

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Oksijen Tüpü Cenaze Namazı Oksijen 

-tabuttan görüntü
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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep’te, dün sabah saatlerinde bir Özel Hastane’nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakıboğlu Caminde cenaze töreni düzenlendi.
Akbulut’un cenazesine yakınlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı.
Akbulut kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
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