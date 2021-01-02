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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanedeki patlamada yaralanmıştı...Genç akademisyen yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanedeki patlamada yaralanmıştı...Genç akademisyen yaşam mücadelesini kaybetti

Cenazenin köy meydanına getirilmesi

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Cenaze Namazı Köy Mezarlığı İktisat 

-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Yakının açıklaması
-Hasan Özyıldız’ın fotoğrafı

( KİLİS )- Hastanedeki yangında ölü sayısı 13'e yükseldi KİLİS

- Gaziantep'te, özel hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında ölü sayısı 13'e yükseldi. Olay sonrası başka bir hastaneye sevk edilen genç akademisyen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı çıkan yangında 8 kişi olayda hayatını kaybederken 11 kişi başka hastanelere nakledilmişti. Başka hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alınan 11 hastadan 4'ü daha sonra hayatını kaybederken, olaydan kurtulan 7 kişinin tedavisi ise kentteki farklı hastanelerde sürüyordu. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 38 yaşındaki akademisyen Hasan Özyıldız'da 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Özyıldız, memleketi Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Cengin (Bağarası) Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.Özyıldız, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
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