Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi

Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi

Cenazelerin adli tıpa getirilişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Adli Tıp Cenaze Oksijen Tüpü Oksijen 


- Gaziantep’te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden Mehmet Reşit Saydanoğlu, Fethiye Kırca, Naciye Ulukütük, Abdi Hamzaoğlu, Elif Akgül, Ökkeş Akbulut, Kahraman Taş ve Ali Saffet Kanpolat’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Olayda yaralanan 16 kişinin ise sevk edildikleri çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement