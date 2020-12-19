Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi



- Gaziantep’te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden Mehmet Reşit Saydanoğlu, Fethiye Kırca, Naciye Ulukütük, Abdi Hamzaoğlu, Elif Akgül, Ökkeş Akbulut, Kahraman Taş ve Ali Saffet Kanpolat’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Olayda yaralanan 16 kişinin ise sevk edildikleri çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.



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