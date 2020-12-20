Hastanedeki patlamada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

-Cenazenin omuzlara alınıp taşınması

-Yakınlarından detaylar

-Cenazenin defninden detaylar

-Kadının fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Gaziantep’te bir hastanede meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden Naciye Ulukütük (60), memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan patlama sonrası yangın çıkmış çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden hastalar arasında yer alan Kahramanmaraşlı Naciye Ulukütük, Gaziantep Adli Tıp Kurumda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Naciye Ulukütük’ün cenazesi Pazarcık ilçesine getirilerek hastane morguna konuldu. Ulukütün için Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi Gözlügöl mezrası mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Ulukütük’ün naaşı toprağa verildi.





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