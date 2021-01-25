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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hastanede sağlık çalışanların kumar partisi

Hastanede sağlık çalışanların kumar partisi

Sağlık çalışanlarının sosyal medyaya düşen görüntüleri

( ESKİŞEHİR )-Meslektaşları korona ile mücadele ederken onlar kumar oynamış ESKİŞEHİR

Sosyal Medya Temizlik İşçisi Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sağlık Çalışanları 


- Eskişehir’in Çifteler İlçesinde bulunan devlet hastanesinde aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu personelin kumar oynama görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrasında 5 çalışan açığa alındı. Çifteler Devlet Hastanesi’nde aralarında doktorlarında bulunduğu sağlık personellerinin kumar oynama görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bir masada iskambil oynadıkları ortadaki paraların olduğu görülen sağlık personellerden bazılarının ise videoda devlete küfür ederek, döner sermayelerinde ki paraları kestiği iddiası görüntülere yansıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir temizlik işçisi ise olayın doğru olduğu şekilde ifade verdi. Bunun üzerine görüntüde bulunan sağlık personellerin ifadeleri alındı. Ardından ifadesi alınan 14 sağlık personellerden 5’inin açığa alındığı öğrenildi. Olayla ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. (AS
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