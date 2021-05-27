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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

Hastaneden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Polis Hastane Geçmiş Olsun Polis Ekipleri 


- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişi, kendisine uyarıda bulunan doktoru bıçakladı.Olay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.’yi uyardı. Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkararak doktor İskender’i elinden ve belinden bıçakladı. Olayı gören hastanenin güvenlik görevlileri bıçaklı saldırgan Bayram N.’yi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Bayram N.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" denildi.
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