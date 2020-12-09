Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

Romanyalı mühendisin baygın halde bulunduğu aracı

Acil Servis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Aracın başında bekleyen polis ekipleri
-Hastane acili önünde duran ambulanslar

( KARAMAN )- Aracında bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı KARAMAN

- Karaman’da kullandığı araçta bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendis, kaldırıldığı hastanede tekrar hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. Mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı. Olay, Gevher Hatun Mahallesinde bulunan GİM Toptancılar Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Rumen Mühendis George Cristian Butnaru’nun kullandığı 34 CDC 019 plakalı aracın direksiyonunda kıpırdamadan baygın halde olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yabancı uyruklu mühendisi alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinci tamamen kapalı olan Butnaru, acil serviste doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülürken, yapılan Covid-19 testinin pozitif olduğu ve virüsün ciğerlerini tamamen sardığı belirlendi. Gerekli müdahalelerin tamamlanmasının ardında sağlık durumu ciddiyetini koruyan yabancı uyruklu kişi, yoğun bakım servisine yatırılırken, aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı. Karaman’da bir iş için bulunduğu öğrenilen mühendisin, kullandığı aracında kiralık olduğu öğrenildi. (MD-İP-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı