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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

- Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

hastane bahçesi itfaiye araçları

Hastane Hastane Bahçesi 

-yanan odadan çıkarılan temizlik malzemeleri
-itfaiye araçları ve vatandaşlar
-itfaiye erleri hastaneden çıkış ve ayrılış

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Devlet Hastanesinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesinin giriş katındaki bir odada meydana geldi. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen odadaki plastik boruların alev alması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Oda da bulunan bazı temizlik malzemelerinin de alev alarak yandığı görüldü.
Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. (BB-OA
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