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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hastanede bomba paniği

Hastanede bomba paniği

Paketin bulunduğu yerdeki hareketlilik vatandaş kamerası

Hastane Bomba Paniği Şüpheli Paket Hastane Bahçesi Basın Mensupları 

-Paketin patlatıldığı hastane bahçesinden detay
-Hastaneden detay

( GAZİANTEP )- Bomba imha ekiplerinin kontrollü patlattığı paketten çarşaf çıktı GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir hastanenin bahçesine bırakılan şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan paketten çarşaf çıktı.Kentte hareketli anların yaşanmasına neden olan olay 25 Aralık Devlet Hastanesinin arka bahçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın polise ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen ekipler paketin etrafından güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanının koruyucu kıyafetle kontrollü şekilde patlattığı paketten çarşaf çıktı.Şüpheli paket ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen basın mensuplarına hastane güvenliği engel olmaya çalıştı. Covid 19 bulaşma riskine rağmen gazeteciye temas ederek, dışarı çıkartmaya çalışması çevredekilerin tepkilerine neden oldu.Öte yandan, geçtiğimiz hafta Karşıyaka Polis karakolu yakınına bırakılan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki zaman ayarlı bomba da vatandaşların ve polisin dikkati sayesinde fark edilerek imha edilmişti.
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