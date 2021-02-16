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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Hastane yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

- Hastane yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

-vatandaşların kurtarılması detay

Mahsur Kaldı Hastane Kar Yağışı 

--araçta mahsur kalan çocuk fotoğraf

( SİVAS )- Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. SİVAS

- Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde akşam saatlerinde hastaneye gitmek için yola çıkan Metin Celep, Mehmet Kaya ve 8 yaşındaki oğlu Mustafa Kaya araçları ile Gölcük köyü yakınlarında kara saplanarak mahsur kaldı. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu bölgede mahsur kalan vatandaşların yardımına Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler, 2 saatlik çalışmayla küçük çocuğu ve 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (VK-
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