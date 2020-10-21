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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane yolunda kaza: 2 yaralı

Hastane yolunda kaza: 2 yaralı

Kazanın olduğu yol

Hastane Kaygan Yol Direksiyon 

-Beton bariyere çarpan otomobil
-Polis ekipleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Ordu'dan hastaneye hasta götüren otomobilin Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarptığı kazada hasta ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Allt Geçidi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden Ramazan Keskin hasta olan annesi Emine Keskin'e tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 10.30'a randevu aldı. Ünye'den yola çıkan Ramazan Keskin idaresindeki idaresindeki 28 AAS 352 plakalı Doğan SLX marka otomobil alt geçitte yağış dolayısıyla kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında beton bariyere çarptığı. Kazada, hasta Emine Keskin ile yanında bulunan yeğeni Zeliha Haşlama yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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