Hastane yerleşkesinde gizemli kemikler

-Ormanlık alan detay

-Güvenlik şeriti detay

-Polisler detay

-Köpek detay

-Olay yeri ekiplerinin bölgeye girişi

-İnceleme yapmaları

-Kemik parçalarının torba içinde çıkarılması

-Cenaze aracına konulması

-detay



( ANTALYA )- Üniversite hastanesindeki ormanlık alanda erkek şahsa ait kafatası ve kemikler bulundu ANTALYA



- Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi içindeki kayalık ve ormanlık alanda, 1 yıllık olduğu değerlendirilen yaşlı bir kişiye ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kafatası bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü. İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı. Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekibin destek vermesini istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alan içinde kemik parçalarına ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından, cenaze taşıma torbasına alınan parçalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kemik parçalarının yaşlı erkek bir şahsa ait ve yaklaşık 1 yıllık olduğu üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.



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