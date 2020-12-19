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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Oksijen Tüpü Oksijen 


- Gaziantep'te özel bir hastanenin yogun bakım unitesinde çikan yangin sonrasında ölü sayısı 9' a cıktı. Özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklıcıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti. Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasinda 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. (SD-
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