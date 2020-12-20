Hastane yangınında hayatını kaybeden Hamo Aslan son yolculuğuna uğurlandı

-Kılınan cenaze namazı

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Taziye yerinden görüntü

-Kaymakam Nazlı Demir Röportaj

-Hayatını kaybeden Hamo Aslan'ın fotoğrafı

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Gaziantep’te bir hastanede meydana gelen yangın sonrasında hayatını kaybeden Hamo Aslan (72), memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde defnedildi. Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Hamo Aslan'ın cenazesi memleketi Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce korona virüs tedavisi gören ve hastalık ile verdiği mücadeleyi kazanan 72 yaşındaki Hamo Aslan, tedavi sürecinden sonra ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlanmış ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı. Ciğerlerindeki suyun alınması için tüp takılması ve yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmak isteyen Hamo Aslan, yattığı yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne nakledilerek, buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yangından sonra yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Hamo Aslan'ın cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yakınlarınca teslim alınan Hamo Aslan’ın cenazesi, Adıyaman’ın Besni ilçesine Yazıkarakuyu Köyüne getirildi.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hamo Aslan, defnedildi. Cenaze törenine Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, ailesi sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Hamo Aslan’ın ailesine bağ sağlığında bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Maalesef dün Gaziantep’te yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Hamo amcamızın cenazesini defnetmiş bulunuyoruz. Kendisi uzun bir zamandır Gaziantep’teki hastanede korona virüs tedavisi görmekteydi. En son dünkü yaşanan patlamayla beraber hayatını kaybetti. Bizlerde bugün yakınlarına başsağlığı dilemek adına yanlarında olduğunu göstermek adına cenazesine katılmış bulunuyoruz” diye konuştu.





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