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Hastane yakınındaki bahçe yangını korkuttu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hastane yakınındaki bahçe yangını korkuttu

Hastane yakınındaki bahçe yangını korkuttu

Yangın yerinden görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yangın Osmanpaşa Gesi Harekete Geç Yükselen 


- Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesi arkasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu. Bölgedeki çok sayıda vatandaşın da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına itfaiye müdahale etti. Altıeylül’ün Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunun bir konutun bahçesinde yangın çıktı. Hastanenin arkasındaki evin bahçesinden yükselen dumanlar vatandaşları harekete geçirdi. İtfaiyeye haber verilmesinin ardından yangın bölgesine çok sayıda vatandaş da yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. (ÖK-MŞ)
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