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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hastane penceresinde intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Hastane penceresinde intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

-Pencereye çıkan şahıstan görüntüler

Polis Hastane Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Şahsın ikna edilerek pencereden indirilmesi
--Şahsın polis merkezine götürmek için ekiplerin çabalarından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, hastane binasının 4. katındaki pencereden sarkarak intihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etti. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Vezir Sokak üzerinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin idari birimlerinin yer aldığı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 4. katındaki pencereden sarkan H.D. isimli şahıs, maddi problemleri olduğunu iddia ederek intihara kalkıştı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ve vatandaşların çabası ile şahıs kısa sürede ikna edilerek çıktığı pencereden indirildi. Daha sonra bina önünde oturan şahıs polis merkezine gitmemek için ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (MK-GY-
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