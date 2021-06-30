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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu

Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu

Yangına müdahale eden itfaiye ve arozöz ekipleri

Acil Servis İnşaat Alanı Bild Yangın Yangına Müdahale 

-Hastane ek binasında çıkan yangının uzak ve yakın görüntüleri
-Hastane acil servisi önündeki panik hali vs.

( ANTALYA ) -- Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı. Polikliniklerde muayeneye ara verildi- yangın bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi ek bina inşaatının sekizinci katında meydana gelen yangında, ahşap kalıplar yandı. Yangın binanın sekizinci katında ve inşaat alanı olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangın bugün saat 13.00 te meydana geldi. ek hizmet binasından dumanlar yükseldiğini fark eden personel hemen 112 Acil çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında Kumluca Devlet Hastanesinde bir süre hizmet verilemedi. Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı. Polikliniklerde muayeneye ara verildi.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözlerinin de destek verdiği yangın yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı. (RS-
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