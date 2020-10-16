Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama

Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama

Başhekim konuşması

Hastalık Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Tedavi Süreci Allah 

-Bayram Şenocak konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’In ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur” dedi.
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın ölümüne ilişkin hastane önünde açıklamalarda bulundu. “Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur” Hastane önünde Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker yaptığı açıklamada, “Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Yaklaşık 1,5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bu gün sabah itibariyle solunumun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin” dedi.
“Gerçekten üzüntümüz büyük” AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, “Gerçekten üzüntümüz büyük. Markar bey en kritik süreçlerde en önemli kararlarla partimizin ve milletimizin yanında oldu. Uzun süredir tedavi süreci sürdü. Biz bugün üzüntülüyüz. Markar bey gibi güler yüzlü AK Parti davasına büyük katkısı olan bugün aramızdan ayrıldığı bir gün. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah ailesiyle beraber defin sürecini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı