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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane bahçesinde korku dolu anlar

Hastane bahçesinde korku dolu anlar

Tokat'ta hastane bahçesinde motor kısmı alev alan otomobil

Özel Güvenlik Cep Telefonu Hastane Bahçesi Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi
-Motor kısmınındın çıkan alevler
-Otomobilin kaput kısmı açılarak yangın tüpü sıkılması

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde hastane bahçesinde bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Erbaa Devlet Hastane bahçesinde park halinde bulunan Necati U., Tofaş marka otomobilini çalıştırmak istedi. Kontağı çevirdikten kısa bir süre sonra otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.
LPG’li otomobilin patlama ihtimali nedeni ile kısa süreli panik yaşandı. Yangına hastanenin özel güvenlik görevlileri anında müdahale etti. Motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yangın tüpü sıkılarak söndürüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma işlemi yaptı. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (Nİ-
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