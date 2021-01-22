Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği

- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği

yanan araçtan görüntüler

Hastane Yangın Paniği Hastane Bahçesi Sizce Trol 

-itfaiye ekipleri müdahalesi
-olay yeri detay

( AĞRI )- Vatandaşlar elleriyle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı AĞRI

- Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir otomobilde çıkan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Ağrı’da eksi 32 dereceyi bulan soğuk havada hastane bahçesinde bulunan bir otomobil aniden çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangına hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri hastane bahçesine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri gözleri önünde yanan araçlarını çaresizce seyrettiler. Yangın sırasında lastiklerin patlaması çevrede korkuya neden oldu. (SA-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı