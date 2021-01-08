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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hastane bahçesinde doğan 11 yavru köpek ve annesi sağlıkçılara emanet

- Hastane bahçesinde doğan 11 yavru köpek ve annesi sağlıkçılara emanet

GÖRÜNTÜ

Sokak Hayvanı Yavru Köpekler Hayvan Barınağı Sağlık Personeli Hastane Bahçesi 

-Acil servis çalışanlarının köpeklerle ilgilenmesi,süt vermesi
-Yuva yapılan yavrularını emziren sokak köpeği
-Sağlık çalışanlarının anne köpeği beslemesi
-Yuvanın yönünün güneşe doğru çevrilmesi
-Sağlık görevlilerinin yavruları sevmesi
-Sağlık çalışanları yuva önünde
-Süt içen anne köpek ve yavrularını emzirmesi yuvasında
-Hastane başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu ve yavruları ve annelerine sahip çıkan sağlık personeli ile röportajlar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sağlıkçılar hastane bahçesinde, bir batında 11 yavru birden dünyaya getiren sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı. Bir yandan yaşanan pandemi döneminde korona virüsle mücadele eden hastane çalışanları, diğer yandan da sokak köpeği ve 1,5 günlük yavrularını yaşatabilmek için adeta seferber oldu. Sağlıkçılar, önce sıcak bir yuvaya kavuşturdukları anne ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de yoğun bir mesai yapıyor. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sıtkı Küçükbuzcu, hastane bahçesinde sık sık dolaştığını gördükleri, sağlık personelinin de verdiği mama ve yiyeceklerle beslediği sokak köpeğinin bir batında 11 yavru birden dünyaya getirdiğini belirterek, "Onları böyle görünce arkadaşlarımızla birlikte bir barınak yaptık. Bu barınak onlara sıcak bir yuva oldu, yavruları da bu şekilde koruma altına aldık. Bu kış gününde yaşamaları için de onları besliyoruz, şu an çok güzel bir görüntüleri var, bu bizi de çok mutlu etti. Şu an yuvalarında çok mutlular. Personelimize bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hastane İdari Mali İşler Müdürü Mesut Sodan da, doğan yavru köpeklere hastane acil servisi personelinin sahip çıktığını belirterek, "Dün gece doğum yaptığını öğrendik. Havanın da soğuk olması nedeniyle elimizdeki malzemelerle onlara bir yuva yaptık. Acil personelimiz de gayet güzel bir şekilde sahip çıktı, güzel de bakıyorlar. Biraz daha büyüyünce sahiplendirmeyi düşünüyoruz, bunu yapamazsak hayvan barınağına teslim edebiliriz" şeklinde sözlere yer verdi. Ambulans şoförü Cengiz Sivri ise, nöbete geldiklerinde köpeğin doğum yaptığını gördüklerini belirterek, 11 yavru ile karşılaşınca tüm acil servis personeliyle birlikte ilgilenerek bir yuva yapıp süt, mama ve yemek verdiklerini anlattı. Acil Tıp Teknisyeni Harun Işılak da, dünyaya bir batında 11 yavru birden getiren köpeğin bir aydır hastane bahçesinde besledikleri bir sokak hayvanı olduğunu hatırlatarak, ancak hamile olduğunu doğum yapınca öğrendiklerini dile getirdi.
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