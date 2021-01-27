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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı

Hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı

Ekiplerin incelemelerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Hastane Bahçesi 

-Olay yerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Amca ve yeğen hastaneye kaldırılırken, şüpheli kayıplara karıştı İSTANBUL

- Sultangazi’de hastane bahçesinde bulunan amca ve yeğeni kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan amca ve yeğeni hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.C. isimli amca ile S.C. isimli yeğeni hastane bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı amca S.C. sırtından hafif sıyrıkla atlatırken, yeğeni S.C. ise bacağından yaralandı. Saldırı sonrasında şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, amca ve yeğenin yardımına hastanedeki sağlık çalışanları koştu. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı amca ve yeğen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (FT- MB-
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