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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı

Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı

Polislerin denetimi

Polis Aracı Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Vatandaşlar ve araçlardan detaylar
-Boş cadde
-Polislerin Alzaymır hastasını polis aracına bindirmesi

( MALATYA )- Alzaymır hastası yaşlı adam sokağa çıkma yasağını unuttu, imdadına polis yetişti MALATYA

- Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttuğu için dışarı çıkan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, hastalığı nedeniyle kısıtlamayı unuttuğu için dışarı çıkan yaşlı adamı evine kadar bıraktı. Malatya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını unutan alzaymır hastası 75 yaşındaki yaşlı bir adamla karşılaştı. Yaşlı adamın, hastalığı nedeniyle kısıtlama olduğunu unuttuğu için dışarıya gezmeye çıktığını tespit eden ekipler, yaşlı adamı evine bıraktı. Yaşlı adamı evine bırakan ekipler, kentin her yerinde denetimlerini sürdürmeye devam etti.
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