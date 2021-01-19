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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti

Hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti

hastalardan detaylar

Mahsur Kaldı Hastane Karla Mücadele Diyaliz Hastası Kar Yağışı 

-röportajlar
-yol açma çalışmaları

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evlerine ulaşamayan hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti. Erciş’te dün geceden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavisi biterek evlerine dönmeye çalışırken mahsur kalan hastaların imdadına Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bayazıt Mahallesi Solaha mevkiinde yaşayan 55 yaşındaki diyaliz hastası Kevser Astam, hastanedeki diyaliz işlemlerinin ardından taburcu edildi. Yakınları tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinden alınarak evine götürülmek üzere yola çıkan hasta ve beraberindekiler, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hasta yakınları Erciş Belediyesi karla mücadele ekibini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden kurtarma ekipleri, yolda mahsur kalan diyaliz hastasını kurtararak evine bıraktı. Öte yandan, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Keklikova Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Osman Çiçek’in 2 yaşındaki çocuğu Hamza Çiçek, boğazında oluşan ödem nedeniyle Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavi oldu. Taburcu edilen hasta çocuk ve babası evlerine dönmek üzere yola çıkarken, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Hasta çocuk ve babasına ulaşarak yolu açan ekipler, ailenin evine ulaşmasını sağladı. (MSA-Y)
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