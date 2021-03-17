Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta ziyaretine giderken can verdi

Hasta ziyaretine giderken can verdi

Olay yeri görüntüsü

Tahkikat Tonaj Hasta Ziyareti Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-hurdaya dönen araçlar
-araç içerisindeki ceset görüntüsü
-Araçların çekilmeleri

( BURSA )- Servis minibüsü ile kafa kafa çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti BURSA

- Bursa'da Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam 19:00 sıralarında Nilüfer İlçesindeki Özlüce ve Doğanköy mahaleleri arasındaki Şehir Hastanesi bağlantı yolunda meydana geldi.Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine gittiği öğrenilen 16 AEB 203 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Avcu (60) Doğanköy NOSAB yolu üzerinde Şehir Hastanesi istikametine ilerlediği sırada tonajlı kamyonların geçiş yaparken bozduğu asfalt yolda oluşan eğim sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil Şehir Hastanesi istikametinden gelen B.D. idaresindeki 16 S 4474 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Avcu olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsünde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından E.D. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Avcu'nun cansız bedeni de Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement