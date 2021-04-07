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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar

Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup polis ekiplerine sürpriz yaptılar

bakım merkezi çalışanları ihbar etmesi

Geçmiş Olsun Bakım Merkezi Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

-polis ekiplerine konfetili sürpriz
-polis ekiplerinin pasta kesmesi
-polis ekipleri ve bakım merkezinde tedavi gören hasta röportaj

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir bakım merkezi çalışanları, ‘hasta yakınları bize saldırıyor’ ihbarında bulunarak olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptılar. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hizmet veren Güncel bakım merkezi, Polis Haftası ve Polis günü dolayısıyla polis ekiplerine ilginç bir kutlama yaptı. Bakım merkezi çalışanları acil çağrı merkezini arayarak ‘hasta yakınlarının bakım merkezi çalışanlarına saldırdığı’ ihbarında bulundular. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, konfetilerle karşılandı. Ekipleri, bakım merkezinde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları Türk bayraklarıyla ve marşla karşıladılar. Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, kendiler için hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını dile getirdiler. Polis ekipleri, kendileri için kutlama hazırlayan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
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