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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

Nüfus memurunun aldığı tedbirler

Çipli Kimlik Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Sağlık Raporu Kimlik Kartı 

-Memurun maske ve tulumlu şekilde eve girmesi
-Vatandaşın parmak izinin alınması
-Vatandaşın diğer işlemlerinin yapılması
-Hasta yakını ile röportaj.
-Nüfus memuruyla röportaj

( VAN ) VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla başvuru işlemleri evden yapıyor. Çatak Nüfus Müdürlüğü personeli tarafından hasta, engelli ve yatalak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla korona virüs salgınına karşı aldıkları tedbirlerin ardından sağlık raporu olan hastaların evlerine giderek "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerinde tamamlayarak hizmet veriliyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor. Uygulamadan yararlanan Sadullah Selçuk, eşinin rahatsızlığından dolayı nüfus müdürlüğüne gitmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Arkadaşlar evimize gelip bu uygulamayı yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum, sağ olun var olun” dedi.
Nüfus Müdürlüğü Personeli Mehmet Okan, devletin sağladığı imkanlar dahilinde hasta ve yatalak olan 75 yaş üzeri vatandaşların kimlik müracaatlarının pandemi süreci göz önüne alınarak evlerinde yapıldığını belirterek, “Yenilenen kimlikleri evlerine gönderiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Yatalak, engelli hasta ve 75 yaş üstü yaşlılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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