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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü

Polis Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Direksiyon Sağlık Görevlisi 

-Kaza yapan ambulans
-Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi. Kaza akşam saatlerinde Erdek’ten Bandırma’ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şöförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi. Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı. (İA-
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