Hasta taşıyan ambulans devrildi: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

-Kaza yapan ambulans

-Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi. Kaza akşam saatlerinde Erdek’ten Bandırma’ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şöförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi. Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı. (İA-

