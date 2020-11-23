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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hasta sedyesinde, kaza yaptığı arkadaşını sordu; “Durumunu söyleyin Allah aşkına”

Hasta sedyesinde, kaza yaptığı arkadaşını sordu; “Durumunu söyleyin Allah aşkına”

Ambulansın hastaneye girişinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Görevlisi Direksiyon Trol 

-Sedye üzerinde yaralı gencin konuşması
-genel detay

( DÜZCE ) -- Yoldan çıkan traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak Köyü’nde kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kurukavak köyü istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E. B. idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş durumunu hemen Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralıların durumunun ağır olduğunu gören vatandaş, kendi aracına aldığı yaralıları ambulansın geldiği noktaya doğru götürdü. Yol üzerinde ambulansın aldığı 2 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, yaralılardan F. B. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırılırken, diğer yaralı ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı F. B. yakının durumunu hastanede görevli güvenlik görevlisine sorarak bilgi almaya çalıştı. Ambulanstan indirildiği anda güvenlik görevlisine, “Abi ona bakın. Allah rızası için bakın. Durumu nasıl öğrenin bana söyleyin Allah aşkına” dedi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EB-ALI-
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