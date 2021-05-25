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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Adli tıp genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Polis Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracının gelişi,
-Cenazenin araca konması ve aracın çıkış yapması,
-genel ve detay görüntüler,
-Ölen yaşlı adamın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, hastanede yatan hasta oğlunu ziyarete giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 23 Mayıs 2021 Pazar günü Şahinbey ilçesi Özdemir Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete giden ve cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Çıkmaz'a (78), hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İki gün sonra hayatını kaybetti Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet Çıkmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yaşam savaşı veren yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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