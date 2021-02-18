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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hasta nakli yapan ambulans, buzlu yolda yan yattı

Hasta nakli yapan ambulans, buzlu yolda yan yattı

Olay yerinden detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Amed 


- Kırşehir'de, hasta nakli yapan ambulans, buzlu yolda yan yattı. Alınan bilgiye göre Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akpınar ilçe 112 biriminde görevli ambulans hasta nakli için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine seyir halinde iken Ankara-Kayseri karayolu üzerinde ambulansı fark etmeyen bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı. Ambulansta bulunan paramedik görevliler E.Y., A.K., S.O., hafif yaralanarak tedavi altına alındı. Sağlık personeli ayakta tedavi olurken nakli yapılan hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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