Hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındı - ADANA
- Korumaya alınan akbabanın görüntülenmesi Adana 'da hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındıADANA (AA) - Adana 'nın Saimbeyli ilçesinde hasta halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.Vatandaşlar tarafından hasta halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba (Aegypius monachus), Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akbaba, burada ilk tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.Akbabanın tüm tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım