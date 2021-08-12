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Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı

Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı

Hastaneden detay

Polis Hastane Polis Merkezi Arbede Polis Ekipleri 

-Hastanın karakola götürülüşü

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta doktor ile hasta arasında çıkan tartışmada doktor kafasından yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Sivas Devlet Hastanesinde meydana geldi. Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor Serhat Otugüzel ile hasta A.T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çıkan arbede de kapının çarpması sonucu doktor Otugüzel kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasta ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aynı hastanede tedavi olan doktorun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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