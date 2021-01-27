Hasta çocuklar için ilaç taşıyan ambulans kara saplandı

-Sürücünün yardım istemesi

-İş makinesinin gelişi ve ambulansı kurtarması

-Garaj amiriyle röp.

-Ambulansın aileye ulaşması

-İlaç ve gıda kolisinin teslimi

-Başkan Ensari'nin aileyi ziyareti

-Başkan Ensari'nin aile fertleriyle ilgilenmesi

-Başkan Ensari'nin tablet hediye etmesi

-Başkan Ensari'nin konuşması



( VAN )- İş makinesi yardımıyla kurtarılan ambulans, engelli çocuklara ilaçlarını ulaştırdı- Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari engelli çocukları ziyaret ederek destek verdi VAN



- Van’ın Çaldıran ilçesinde ilaç taşırken kara saplanan ambulans kurtarılarak hasta çocuklara ulaşırken, Belediye Başkanı Şefik Ensari de aileyi ziyaret ederek destek verdi. Çaldıran ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hangedik Mahallesi’nde ikamet eden 8 çocuk babası Seyfettin Yavrutürk, engelli olan 17 ve 18 yaşlarındaki çocukları için belediyeyi arayarak ilaç getirmeleri için yardım istedi. Gerekli ilaçları ve gıda paketleriyle yola çıkan Çaldıran Belediyesine ait ambulans, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede buzlanmadan dolayı yoldan çıkarak kapa saplandı. Belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan ambulans, Hangedik Mahallesi’ne ulaşarak Yavrutürk ailesine ilaç ve gıda kolilerini teslim etti. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, aileyi ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunarak çocuklara oyuncak hediye etti. 3 öğrencisi bulunan ve maddi durumları iyi olmayan aileye uzaktan eğitim için tablet de hediye eden Başkan Ensari, eğitim masrafları konusunda ise yardımcı olacağını söyledi.



Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Vatandaşımız belediyemizi arayarak yardım talebinde bulundu. Annelerini kaybeden iki engelli yavrumuzun ilaçlarını alamayan aile için gerekli ilaçları aldık. 2’si engelli 8 çocuklu ailemizin tablet, internet ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da internet ve eğitimleri için gerekli yardımlarda bulunacağız” dedi.

Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç, hasta çocukların ilaçlarının teslimi için yola çıkan ambulansın kara saplandığını belirterek, “Ambulansımız ilaçları yetiştirmeye çalışırken buzlu yolda katarak kara saplandı. İş makinesinin yardımıyla ambulansımızı kurtararak ilaçları hastalarımıza yetiştirdik” ifadelerini kullandı. 8 çocuk babası Seyfettin Yavrutürk ise, iki engelli çocuğu bulunduğunu belirterek, “İlaçlarımız yoktu. Belediye başkanımızı aradım ve ilaçlarımızın alınmasını istedim. İlaçlarımız geldi. Bizlere gıda yardımında da bulundular” diye konuştu.

Elif Yavrutürk de, iki hasta kardeşi olduğunu söyleyerek, “İlaçları bitti. Belediyeyi aradık ve ilaçlarımız geldi. Belediye başkanımız evimize geldi. Bizlere oyuncak ve gıda yardımında bulundular. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



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