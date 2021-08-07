Hasta çocuğun polis olma hayali yunus timleri tarafından gerçekleştirildi

-Hasta çocuk Onur'un doğum gününü kutlayan polsiler

-Hediyelerin verilmesi

-Pastanın kesilmesi

-Polisin açıklaması

-Doğum günü sürprizinin yapılması

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Adrenal bez yetmezliği hastası olan 5 yaşındaki Onur'un hayali doğum gününde gerçek oldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da doğuştan adrenal bez yetmezliği hastası olan 5 yaşındaki çocuğun polis olma hayali, doğum gününde yunus polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Önce çeşitli hediyelerini alan ve doğum günü kutlanan küçük çocuk, daha sonra hayali olan yunus polisi olarak motorize ekiplerle göreve çıktı. Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde yaşayan Merve ile Ömer Faruk çiftinin 5 yaşındaki çocuğu Onur Uğan'a doktorlar tarafından 2 yaşında 'adrenal bez yetmezliği' teşhisi konuldu. Hastalığa bağlı olarak mide bulantısı, kusma, halsizlik, yemek yiyememe ve gözyaşı dökememe gibi 3 yıldır birçok sorunla karşı karşıya olan Onur'un ailesi, küçük çocuğun bir dediğini iki etmiyor. Onur'un son istekleri arasında olan polis olma hayali, dede Ali Uğan’ın girişimleriyle yunus polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Evinde ziyaret edilen Onur, karşısında bir anda çok sevdiği yunus polislerini görünce koşarak boyunlarına sarıldı. Daha sonra çeşitli hediyeler alan ve doğum günü kutlanan Onur, son olarak hayali olan polis mesleğine kavuştu. Motosiklete bindirilen Onur, ekiplerle birlikte göreve çıkmanın sevincini yaşadı. Ekipler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından görevlerini icra etmek üzere evden ayrıldı. Küçük Onur'un hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten yunus polisleri, zaman zaman Onur'u ziyaret ederek, hastalığını unutturmaya çalışacaklarını dile getirdi. Küçük Onur ise güzel sürpriz için polislere teşekkür etti. Anne Merve Uğan, polislerin oğlunun hastalığını kısa süreli de olsa unutturduğunu belirterek, “Çok mutlu olduk. Geldikleri için ayaklarına sağlık. Onur’un en büyük hayaliydi. Onur’un hasta olması bizi çok duygulandırıyor. Ailesi olarak ona böyle bir jest yapmak istedik. Umarım Onur için güzel bir anı olarak kalır” ifadelerini kullandı.

