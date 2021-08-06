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Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca Hopa’daki tır parkında atları kaderine terk etmiş
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca Hopa’daki tır parkında atları kaderine terk etmiş

Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca Hopa’daki tır parkında atları kaderine terk etmiş

Atların görüntüsü

Er Kadın Tır Şoförü Kamera Cep Telefonu Zabıta 

-Tır şoförü ile röp
-Ağlayan hayvansever kadın
-atları yem ve su verilmeye çalışılması
-Detaylar

( ARTVİN )- Hasta ve ölü atları gören Hopalı hayvansever gözyaşlarına hakim olamadı ARTVİN

- Artvin’in Hopa ilçesinde tır garajına park edilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların Kars’tan Kırgızistan’a götürülmek üzere yola çıkartıldıkları ancak atların hastalanması ve bazılarının ölmesi üzerine şoförü tarafından tır garajında kaderlerine terk edildiği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Tarzioğlu virajındaki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesindeki atları gören çevredekiler ne yapacağını şaşırdı. O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi. Dorsedeki 10’un üzerindeki atların bazılarının telef oldukları, bazılarının baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yapılan incelemede tır şoförünün Şerafettin Civelek isimli şahıs olduğu belirlendi. Tır garajına gelen Şerafettin Civelek atların Kırgızistan’da bir düğünde verilecek ziyafette kesilmek üzere bu ülkeye götürdüğünü belirterek ”Kars’tan tıra yüklediğimiz hayvanları Kırgızistan’a götürmek üzere yola çıktım. Sarp Gümrük Kapısı’na varmadan hayvanların hastalandığını görünce kapıdan geçemeyeceğimi anladım ve geri döndüm. İlk boş alan bulduğum yere aracı park ettim ve olan manzaraları görünce bende üzüldüm” dedi.
Öte yandan atları gören ve isminin Alev olduğu öğrenilen Hopalı bir hayvansever ölü ve hasta atları görünce gözyaşlarına boğuldu. Aç ve susuz kalan hayvanlara belediye zabıta ekipleri ve hayvan sever kadın su ve yemek vermeye çalıştı.
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