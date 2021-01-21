Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

askıda kalan ambulans

Mahsur Kaldı İş Makinesi Nadan Paletli Ambulans Kar Yağışı 

-ambulansın kurtarılması

( VAN ) VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde hasta almaya giderken yolda mahsura kalan paletli ambulans, iş makinesi tarafından kurtarıldı.Van’ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buya etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda yerleşim yerinin de yolunun kapanmasına neden oldu. Bahçesaray merkeze yaklaşık 32 kilometre mesafede bulunan Altıntaş Mahallesi'nde hasta almaya giden Snowtrack paletli ambulans, havanın tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesinin sıfırın altına düşmesiyle yoldan çıkarak karda askıda kaldı. Askıda kalan paletli ambulans kendi imkanları ile çıkamaya çalıştı. Ambulansın askıda kaldığı yerin uçurum olmasından dolayı durumu riske atmamak için bölgeye iş makinesi talep edildi. Kısa sürede bölgeye giden iş makinesi, karda askıda kalan ambulansı vatandaşların da yardımı ile kurtarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı