Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor

-EĞİTİMLİ KÖPEĞİN TUZAKLANAN BOMBAYI BULMASI

-EĞİTİMLİ KÖPEĞİN ERZAKLAR İLE GÖRÜNTÜSÜ

-ÜSTEĞMEN AYDIN TEKİN İLE RÖP.

-TEĞMEN MEHMET ALİ YALVAR İLE RÖP.

-JAKEM KOMUTANI JANDARMA ALBAY ERCAN ALTIN İLE RÖP.



( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Jandarma köpek unsurları teröristlere aman vermiyor- Jandarmanın görev ortakları NEVŞEHİR



- Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) eğitilen jandarmanın en yakın dostları olan köpekler teröristlerin korkulu rüyası oluyor. JAKEM Komutanlığında 52 haftalık eğitimlerinin ardından terör olayları kapsamında arazilerde teröristlerce toprağın altına saklanan mayın, EYP, silah ve mühimmatların yerlerini tespit ederken teröristlere ise göz açtırmıyor. JAKEM Komutanlığında görevli eğitimli köpekler tarafından düzenlenen tatbikatta terör örgütü üyesi tarafından tren yoluna koyulan bomba eğitimli köpek tarafından tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından bomba imha edildi. İz takip köpekleri tarafından da terör örgütü üyesi saklandığı mağarada bulunarak etkisiz hale getirilirken erzak arama köpeği tarafından da terör örgütü tarafından saklanan erzaklar ele geçirilerek imha edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri keserken Köpek Eğitim Merkezi Bölük Komutanı Üsteğmen Aydın Tekin, “ Mayın arama köpekleri özellikle terör olayları kapsamında arazilerde, patikalarda, asfalt veya stabilize yollar ile demiryollarında, ormanlık alan ve dere yataklarında, köprü ve menfezlerde, mevzilerde, mağara ve sığınaklarda topra seviyesinden 30 cm derinliğe kadar saklanan veya terör örgütü mensuplarınca yerleştirilerek tuzaklanan anti personel ve anti tank mayınları başta olmak üzere her türlü EYP, silah ve mühimmatın yerini tespit edebilmektedir” dedi.

JAKEM Komutanlığında görevli Teğmen Mehmet Ali Yalvar’da operasyon köpeklerinin başta terör olayları olmak üzere her türlü açık alanlarda, mağara ve sığınaklarda, meskun mahallede, bina ve eklentilerinde araçlarda silahlı çatışma ihtimali yüksek olayla ile rehine kurtarma operasyonlarında personel zayiatını önlemek ve şüphelileri etkisiz hale getiriyor. Erzak köpekleri ise iç güvenlik harekatı icra eden birliklerin toprak seviyesi altında 10 cm’den 200 cm’e kadar derinliğe kadar gizlenmiş olan her türlü erzakları bularak etkisiz hale getiriyor” diye konuştu.

JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ise açıklamasında, “Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla, eğitime hazır hale gelen köpek ve kullanıcılarımızın eğitimleri, arama kurtarma, asayiş, bomba arama, erzak tespit, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün tespit ve yangın tespit branşları olmak üzere 11 farklı branşta JAKEM Komutanlığınca icra edilmektedir” şeklinde konuştu.





