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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat’ta gösteri düzenledi

- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat’ta gösteri düzenledi

-Araçların geçişinden görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Hava Saldırısı Cenaze Ölüm Yıldönümü Başkent Saldırı 


- İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken örgüt başkent Bağdat’ta gösteri düzenledi.
Geçtiğimiz Ocak ayında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken, Haşdi Şabi başkentteki ünlü Tahrir Meydanı’nda gösteri düzenledi.
Gösteriye Haşdi Şabi destekçileri katılırken, Tahrir Meydanı’na giden bütün yollar kapatıldı. Gösteride ABD hava saldırısında ölenler için sembolik cenaze merasimi düzenlendi.

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