Hasdal’da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

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( İSTANBUL )- Kemerburgaz-Hasdal yolunda frene basan otomobile otobüs arkadan çarptı- Kullanılamaz hale gelen araçtaki 3 kişi yaralandı İSTANBUL



- Kemerburgaz-Hasdal yolunda yolcu dolu otobüsün sürücüsü, aniden frene basan otomobile arkadan çarptı. Kazada bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular panik yaşadı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alfa Romeo marka otomobille karayolunda seyir halinde olan Ömer Öz (28), gaz yerine frene bastı. Duran otomobile arkadan gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra ters istikamete döndü. Kazada otomobilin sürücüsü Öz ve yanındaki iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yolcular ölümden döndü Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Öz’ü sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan Öz ve yakındaki iki kişi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsü sürücüsü Sezer ve içerisindeki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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