Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hasdal’da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Hasdal’da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Kazaya karışan araçlar

Polis Bild Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Trafik
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Kemerburgaz-Hasdal yolunda frene basan otomobile otobüs arkadan çarptı- Kullanılamaz hale gelen araçtaki 3 kişi yaralandı İSTANBUL

- Kemerburgaz-Hasdal yolunda yolcu dolu otobüsün sürücüsü, aniden frene basan otomobile arkadan çarptı. Kazada bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular panik yaşadı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alfa Romeo marka otomobille karayolunda seyir halinde olan Ömer Öz (28), gaz yerine frene bastı. Duran otomobile arkadan gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra ters istikamete döndü. Kazada otomobilin sürücüsü Öz ve yanındaki iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yolcular ölümden döndü Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Öz’ü sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan Öz ve yakındaki iki kişi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsü sürücüsü Sezer ve içerisindeki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı