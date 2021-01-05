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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hasarlı binalara girip hurda çaldılar, polise yakalandılar

Hasarlı binalara girip hurda çaldılar, polise yakalandılar

Şahısların hurda çalmaya çalışması

Polis Deprem Akalan Polis Ekipleri 

-Polisin gelmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binalara giren şahıslar, çerçeveleri ve hurdaları çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlılardan birini gözaltına aldı. Şişli Depremde hasar gören binalar, kentsel dönüşümü için boşaltıldı. Durumu fırsata çeviren hurdacılar ise, girilmesi yasak olan binalara dadandı. Binalara gelen şahıslar, cam, çerçeve ve hurda malzemeleri toplamaya başladı.
Adeta binaları yağmalayan hurdacıları polis yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlılardan birini gözaltına aldı.
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