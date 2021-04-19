Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hasar gören binalardaki keresteler yeniden hayat buluyor

Hasar gören binalardaki keresteler yeniden hayat buluyor

Atölyeden görüntü

Salar Deprem 

-Çalışmalardan görüntü
-Kamelyalardan görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Samsat Belediyesi depremin enkazlarından çıkardığı kerestelerle üretim yapmaya başladı.
Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olan binalardan çıkarılan kerestelerin yeniden kullanımı için kolları sıvayan Samsat Belediyesi, bank, masa ve kamelya yapımı için atölye kurdu. Şimdilik kendi ihtiyaçlarında kullanılan imalatların önümüzdeki zamanlarda satışının yapılabileceğini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, çöpe gidecek malzemelerin üretime kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Fırat, "Son iki yıldır depremler ile anılan Samsat ilçemiz konutların yapılması, yolların yapılması, çarşıların yapılması ve istihdama yönelik çalışmaların sonunda kamu binalarının enkazında kalan çöpe gidecek çatılarını üretimi kattık. Samsat Belediyesi olarak üretiyoruz ve yakında satışına da başlayacağız" dedi.
Marangoz Ustası Gazi Fırat ise yaptığı açıklamada, " Yirmi yıldır ustasıyım. Daha önce dışarıda çalışıyordum. Şu an Samsat’ta, kendi memleketimde kendi belediyeme hizmet verdiğim için gurur duyuyorum. Samsat ilçesinde üretilen oturak ve masaların mesire alanları, park ve bahçelerinde kullanıldığı, talep edilen yerlere ise satışının da yapılabileceği belirtildi. (FÇ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement