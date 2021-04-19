Hasar gören binalardaki keresteler yeniden hayat buluyor

-Çalışmalardan görüntü

-Kamelyalardan görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Samsat Belediyesi depremin enkazlarından çıkardığı kerestelerle üretim yapmaya başladı.

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olan binalardan çıkarılan kerestelerin yeniden kullanımı için kolları sıvayan Samsat Belediyesi, bank, masa ve kamelya yapımı için atölye kurdu. Şimdilik kendi ihtiyaçlarında kullanılan imalatların önümüzdeki zamanlarda satışının yapılabileceğini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, çöpe gidecek malzemelerin üretime kazandırdıklarını söyledi.



Başkan Fırat, "Son iki yıldır depremler ile anılan Samsat ilçemiz konutların yapılması, yolların yapılması, çarşıların yapılması ve istihdama yönelik çalışmaların sonunda kamu binalarının enkazında kalan çöpe gidecek çatılarını üretimi kattık. Samsat Belediyesi olarak üretiyoruz ve yakında satışına da başlayacağız" dedi.

Marangoz Ustası Gazi Fırat ise yaptığı açıklamada, " Yirmi yıldır ustasıyım. Daha önce dışarıda çalışıyordum. Şu an Samsat’ta, kendi memleketimde kendi belediyeme hizmet verdiğim için gurur duyuyorum. Samsat ilçesinde üretilen oturak ve masaların mesire alanları, park ve bahçelerinde kullanıldığı, talep edilen yerlere ise satışının da yapılabileceği belirtildi. (FÇ-SD-



loading...