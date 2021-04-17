“Hasanoğlan Köy Enstitüsü” yeniden canlandırılacak



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elmadağ’da bulunan ve uzun yıllardır atıl durumdaki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü yeniden canlandıracak. İçinde müzik okulu, amfi tiyatro, müze yapıları, hamam ve ahşap atölyesinden oluşan yerleşkeyi restore ederek çevre düzenlemesini gerçekleştirecek olan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, restorasyon proje çalışmalarına “Köy Enstitülerinin Kuruluş Günü” olarak kutlanan 17 Nisan’da başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin tarihine ışık tutan projeleri birer birer hayata geçiriyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 1941 yılında inşa edilen ve yıllardır bakımsız durumda olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü yeniden canlandıracak projeyi Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri'ne sahip çıkıyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitülerinin Kuruluş Günü'nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı. Uzun yıllar ihmal edilen “Hasanoğlan Köy Enstitüsü” ayağa kaldırılacak Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yerleşkesinde bulunan hamam, ahşap atölyesi, müzik okulu, amfi tiyatro ve müze yapılarının bakım, tadilat ve onarım işlerini üstleneceklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgileri verdi: “17 Nisan 1940 Türkiye’de Köy Enstitülerinin kuruluş tarihi, mecliste kabul edildiği tarih. Biz de 17 Nisan 2021’e önemli bir proje ile girmeyi hedefledik. Sayın başkanımızın talebi doğrultusunda Köy Enstitülerine öğretmen yetiştiren Hasanoğlan’ı yaşatmak ve gelecek nesillere anlatmak için restore etmeye karar verdik. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başvurduk. Bakanlıktan gelen olumlu yazının ardından Belediye Meclisimizden de oy birliği ile çalışma yapılması kararını aldık. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan teknik ekip buranın restorasyon projeleri için çalışmalara özel bir günde, köy enstitülerinin kuruluş günü olarak kutlanan 17 Nisan’da başlayacak. En kısa zamanda Hasanoğlan’ı geçmiş tarihine yaraşır bir şekilde restore edeceğiz.” 104 yaşındaki Abdullah Özkucur da çalışma grubunda Çevre düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 180 bin metrekarelik alanda yapılacak restorasyon çalışmasının sıradan bir çalışma olmadığına dikkat çeken Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş sayısız öğretmen yetiştiren böylesine önemli bir eğitim kuruluşu için proje yapacağız. Şimdiye kadar yapılmış tüm çalışmaları bu konuda birikimi olan tüm STK’ları ve vakıfları bu grubun içerisine dahil ettik. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün 1941 yılında başlayan inşaatında öğrenci iken çalışan 104 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Özkucur’u da bulduk ve onu da projeye dahil ettik. O günleri çok iyi hatırlıyor. İlk çalışma grubu toplantısına kendisi de geldi. Böylelikle yapacağımız proje geçmişte yapılan işin aslına ve özgün dokusuna uygun olacak.” Proje çalışmasının ardından uygulama ihalesine çıkılacak Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Tadilat, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi için Mayıs ayı içinde ihaleye çıkacak. İhale kapsamında; Hamam, Demir Atölyesi, Ahşap Atölyesi, 10 adet Öğretmen Lojmanı rölöve projelerinin mimari tadilat projeleri ile statik, elektrik ve mekanik mühendisliği projeleri ile bütün alana ait çevre düzenleme uygulama projelerinin hazırlanması amaçlanıyor. Hazırlanan projelerin sonunda ise uygulama ihalesine çıkılması planlanıyor. (GE-BC-ÖK-Y)



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