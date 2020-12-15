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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor

- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor

Hasankeyf’te bulunan teknelerden detay

Güzergah Kültür Turizmi Kano Baraj Gölü Şahit 

-Hasankeyf barajında dolaşan teknelerden detay
-Hasankeyf’te Kanonlardan detay
-Hasankeyf yerleşkesinden drone ile detay
-Hasankeyf’in hala tarihini koruduğunu belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk röportaj
-Balık adamlardan detay
-jet-skiden detay
-Su paraşütünden detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Ilısu Baraj suları altında kalan Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf’te tarih turizmiyle beraber su turizmi de hayata geçiyor. Ilısu Baraj suları altında kalan tarihi Hasankeyf'te su turizminin de yapılması için girişimlere başlandı. Hasankeyf’in hala tarihini koruduğunu belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçenin 12 bin yıllık tarihe şahitlik yaptığını, birçok medeniyeti içinde barındırdığını ve hala bu özelliğinin devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Öztürk, Su gelinmesi birlikte alternatifler de artmaya başladı.
Sadece tarih kültür turizmin yanında artık su turizmini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu da büyük bir alternatif, turizmde alternatifleri oluşturamazsanız yerinizde saymak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada baraj gölünün oluşu, burayı yavaş yavaş cazibe merkezi yapıyor. Su altı dalışlarından tutun kanoya, jet-ski gibi birçok alternatif sizlerle beraber olacaktır. Zaten 29 Ekimde örneğini de göstermiş olduk. Aynı zamanda yeni Hasankeyf doğa sporlarını da içinde barındırıyor. Bunlarla ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı, doğa yürüyüşleri, vadi, tire kik güzergâhlarımız var, kaya tırmanış güzergahlarımız var bütün bunları yine pratiğini 29 Ekimde Hasankeyf’te göstermiş olduk. Yine aynı şekilde bölgenin beklide büyük bir ilgi gösterdiği tekne turları hafta sonları özelikle yakın civardan Diyarbakır’dan, Batman’dan çevre ilerden gelen birçok turist bu faaliyete ciddi manada talep gösteriyor" dedi.
(OA-YRT-
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