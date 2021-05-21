HARTUM - Sudan'da İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri
- Hartum 'da protesto gösterisinden detay görüntüler - Araç konvoyu oluşturan göstericiler, kentin caddelerini tur atmasıHARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum 'da cuma namazı sonrası toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ve İsrail'le normalleşmeyi protesto etmek ve gösteri düzenledi. Araç konvoyu oluşturan göstericiler, kentin caddelerini turladı.
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