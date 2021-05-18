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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
HARTUM - Sudan'da Filistin'e destek gösterisi

HARTUM - Sudan'da Filistin'e destek gösterisi

- Hartum 'un Jackson Meydanı'nda toplanan göstericiler - Sloganların atılması - Protesto gösterisinden detaylarSudan'da Filistin'e destek gösterisiHARTUM (AA) - Sudan'da yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için sokaklara indi.Başkent Hartum 'un Jackson Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Ey Kassam Tugayları Tel Aviv'i yok et", "El - Aksa bizimdir" sloganları attı.Protestocular, hükümetin İsrail'le normalleşmesini reddeden pankartlar taşıyarak İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı.Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu, nisan ayında, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958’den beri yürürlükteki İsrail’i boykot yasasını iptal etmişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Assam İsrail Hükümet Saldırı 

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