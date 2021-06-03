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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
HARTUM - Sudan’da '3 Haziran olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi

HARTUM - Sudan’da '3 Haziran olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi

HARTUM - Sudan’da "3 Haziran olayları"nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi - Hartum 'daki Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce gösterici - Protesto gösterisinden detay görüntülerSudan’da "3 Haziran olayları"nın yıl dönümünde protestolar düzenlendiHARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum 'daki Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce kişi, iki yıl önce sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.
Protestocular, "3 Haziran olayları"nın yıl dönümünde hükümet karşıtı ve protestolarda hayatını kaybedenler için kısas isteyen sloganlar attı.Bazı eylemciler, olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.Filistin'e destek mesajı gönderen göstericiler, İsrail bayrağını yaktı.Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el - Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.Muhalif göstericiler, Hartum 'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.Askeri üniformalı silahlı kişiler, 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı.Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olayları"nın araştırılması için 21 Eylül 2019'da Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti.

Protesto Bakanlık Hükümet İsrail Bayrağı Hükümet Karşıtı 

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